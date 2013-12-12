广东省碳排放权将开拍 未中标企业或拿不到免费配额--消息

路透北京12月12日 -据消息人士称，中国广东省当局已经警告排放企业，如果不按规定的底价竞拍政府拍卖的碳排放权配额，就不会获得任何免费许可。

中国是全球最大的温室气体排放国。为了在2020年将单位国内生产总值(GDP)的碳排放降至比2005年水平低40-45%的水准，中国启动了七个试点碳排放市场，并将在随后几年全面推广该计划。

碳排放交易在中国属于新生事物，大多观察人士预计政府寻找适当发展途径的道路不会一帆风顺，但广东省的战略在碳排放市场开创了先河。此举可能有助于提振碳排放许可的拍卖需求，但或许有损碳排放市场。

广东省将在12月16日首次拍卖300万吨碳排放许可，并在三天后启动碳排放许可的二级交易，这将是全球第二大的碳排放交易计划。

不过据若干独立消息人士称，广东碳排放交易市场涵盖的240家公司--包括国有电力企业大唐、华能和神华，都被打过招呼必须在这次或此后的拍卖中成功购买到许可。

对于那些没能购买许可的公司，政府将停发免费碳排放许可，这可能对他们构成巨大的经济打击，因为这些公司合乎规定的排放量有97%来自免费碳排放许可。

负责主持碳交易机制的广东省发改委没有回应路透的提问。

中国人民大学环境学院副教授Craig Hart指出，当局对市场发号施令，可能会损害碳交易机制。

“如果政府依赖这一政策来拉动一级市场需求...将有损于碳市场和相关政策目标，”他对路透表示。

该计划和竞拍底价也不利于投机客通过竞拍建立多仓，来押注碳价走升。

要求匿名的消息人士称，当局这么做可能是为了确保有竞拍需求。

广东省发改委也已发布规定，要求竞拍底价为每吨60元人民币(9.88美元)。计划参与者对此感到不满，认为定价太高。

一位消息人士表示，强迫公司通过竞拍购买配额或会推高价格，并增加政府收入。明年6月之前共有2,900万吨碳排放许可待拍卖，至少能带来2.87亿美元的收入。

把碳排放许可总量的一部分拿出来拍卖并不罕见，加拿大、欧洲和美国都采取了类似策略。

但在那些市场中，公司可以自主选择，要么通过拍卖或二级市场来增购碳排放许可，要么减少排放来降低对许可的需求。

中国已建立的三个碳排放市场--深圳、上海和北京均尚未进行过拍卖，所有最初的碳排放许可全都免费发放给了参与企业。

Hart表示，广东如果能以建立市场信任的方式逐步退出强制拍卖策略，就可避免对市场造成长期破坏性影响。

“这里的透明度非常关键。任何影响市场的政策都应该公开宣布，并要尽可能赶在民间投资进入之前出台，”他表示。(完)

(编译 朱晓军/石冠兰；审校 白云/王翔琼)

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