广东碳排放权交易启动 首笔成交价符合市场预期

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透广州12月19日 - 广东碳排放交易周四启动，首笔成交价格为每吨61元人民币(10.04美元)，符合市场预期。
水泥企业海螺向国有发电集团华电买下2万吨碳排放权，此价格略低于深圳市场，但明显高于欧洲市场，欧洲是全球最大碳交易机制。
广州碳排放权交易所启动二级市场交易开幕典礼中，以电子萤幕即时传送这笔交易达成。
开市20分钟之内，继第一笔成交纪录之后，陆续有其他交易出现，总计为12万吨碳排放权许可，成交价均为每吨60元人民币。
这个价格水平符合预期。广东省政府在12月16日以官方底价每吨60元竞卖总量300万吨碳排放权配额。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。