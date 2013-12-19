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气候环境 | 2013年 12月 19日 星期四 12:54 BJT

广东碳排放权交易启动 首笔成交价符合市场预期

路透广州12月19日 - 广东碳排放交易周四启动，首笔成交价格为每吨61元人民币(10.04美元)，符合市场预期。

水泥企业海螺向国有发电集团华电买下2万吨碳排放权，此价格略低于深圳市场，但明显高于欧洲市场，欧洲是全球最大碳交易机制。

广州碳排放权交易所启动二级市场交易开幕典礼中，以电子萤幕即时传送这笔交易达成。

开市20分钟之内，继第一笔成交纪录之后，陆续有其他交易出现，总计为12万吨碳排放权许可，成交价均为每吨60元人民币。

这个价格水平符合预期。广东省政府在12月16日以官方底价每吨60元竞卖总量300万吨碳排放权配额。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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