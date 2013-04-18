广发银行目前计划先H后A股上市--IFR

路透4月18日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国广发银行目前计划争取先在香港、再在上海上市，而不是A、H股同步上市。

在有可能的情况下，该公司还是会力争同步上市募集资金合共40-50亿美元，但内地上市计划是否能如愿，仍要视中国证监会何时重开IPO大门及何时给予批文而定。H股发行拟最快于今年下半年完成。

该行此前已与投行举行会议，商讨上市事宜。

美银美林、花旗(C.N)、德银(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)任香港上市交易的联席全球协调人，并与瑞信CSGN.VX和麦格理(MQG.AX)一起任联席主承销商。(完)

(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)

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