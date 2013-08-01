专访：广发银行称同业模式需反思

2013年7月11日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

* 同业业务亦需重视企业信用风险

* 总行应集中管理同业错配，对分行严格授权

* 银行理财的方向是资产管理

* 金融市场业务应对利率市场化

作者 徐永/边竞

路透上海7月31日 - 中国银行业在经过6月末“钱荒”冲击后，同业业务模式也进入反思调整再出发的阶段。广发银行金融市场部总经理唐煌指出，商业银行在未来同业业务发展中，一定还要重视企业信用风险，另外同业资金管理能力需要加强，总行应集中管理同业业务的错配风险，对分行严格授权。

他在接受路透专访时表示，目前市场对同业业务有一种质疑，普遍在讨论其去杠杆的问题，同业业务确实需要规范，但也要看到同业业务对实体经济融资起到了重要贡献，同业业务规模日益扩大有其客观需求。

而且包括同业业务在内，债券投资交易和做市、代客理财、代客风险管理及债务资本市场等金融市场业务，在银行应对传统业务转型和利率市场化过程中都发挥了重要作用。

“我们有时开玩笑地说，哪家银行的金融市场业务做的最大，哪家银行经受利率市场化的冲击就最小。”唐煌说。

他介绍，广发银行2009年在传统对公、对私业务外建立了金融市场条线，根据最新数据，截至2013年上半年，金融市场业务的资产占比达到全行的三分之一，盈利贡献也超过了全行的三分之一。

中国人民银行此前进一步推进利率市场化改革，自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，称将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化，并将建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围。

**同业模式中分行不能错配**

对于市场关注的同业业务，唐煌认为，以前银行的同业业务主要是流动性管理，但现在已发展成为传统信贷之外的另一项重要资产负债管理业务，这种模式的发展趋势是挡不住的，但6月底暴露问题，有三个方面风险不容忽视。

一是部分同业资产的背后还是企业，承担的也是信用风险，但由于通过同业的信用兜底或者表外暗保等方式，没有提足拨备和风险资产权重，这是比较大的一个问题。

二是支撑这种资产的负债来源不稳定。银行的期限错配是比较普遍的，传统信贷业务有75%存贷比等指标控制，因此错配的流动性冲击不大，但同业负债不是一般性存款，不像储蓄存款那样有稳定的沉淀资金，这类机构性存款可能一夜之间走光。

“在这种情况下，银行管理这种高度流动性的同业负债来支撑资产的时候，应该格外小心，但我们很多银行资金管理体制没有注意到这一块。”他说。

第三则是部分银行同业业务中存在的分行错配做法。总行允许分行资产错配，但总行资金管理部门并没有对各分行的这种错配头寸进行统一管理，对分行的真实缺口暴露也应对不足。

“有些(分行的)报表是余额数据，看不出缺口，你看到是的负债300亿，资产300亿，但看不到300亿(负债)是一个月期限。”他认为，这次流动性事件暴露很多银行的资金管理体制还没有跟上。

中国部分商业银行上半年同业业务过度膨胀，杠杆加得太高，期限错配严重，而一旦中国央行没有如其预期注入流动性，短期限负债资金来源跟不上，流动性风险骤然上升。

经历6月中国银行间市场的流动性困境之后，银监会主席尚福林高调宣布将出台规范同业业务的文件。据了解方案的消息人士此前透露，“解包还原”提拨备的方案，将令过度疯狂的“新型影子银行”--同业业务成为下一个被堵的贷款表外化出口。

目前广发银行采用的方式是金融市场部集中管理同业业务的错配风险，同时对分行严格授权，另外同业业务中的同业存放、票据、拆借、回购和债券都集中在该部门，这便于总行掌握整体的缺口情况。

对于同业业务去杠杆的问题，唐煌认为，也需要注意原有很多同业业务的资金投入了实体经济，如果强行压缩可能会导致企业资金链断裂，理想的方式还是到期后规模逐渐降下来，但这需要看未来监管层的态度。

**银行理财未来方向是资产管理**

商业银行金融市场业务体系中，除了同业板块外，另一大板块是银行理财业务，不少银行出于自营和代客的隔离考虑，还陆续成立了独立的部门来管理代客理财业务。

唐煌介绍，目前广发银行的银行理财还在其金融市场部，主要承担研发和投资职能，销售则主要通过对私和对公渠道，但他对未来银行理财的看法，是资产管理方向。

国务院此前发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(简称金十条)明确：按照理财与信贷业务分离、产品与项目逐一对应、单独建账管理、信息公开透明的原则，规范商业银行理财产品，加强行为监管，严格风险管控。

银监会主席尚福林在陆家嘴论坛上亦曾表示，将理财业务规范为债权类直接融资业务，不断探索理财业务服务实体经济的新产品、新模式。

唐煌认为，要做到这些，关键是做到资产管理，培育一个买者自负的观念，现在的银行理财还是银行传统信用的延伸，只有真正走到资产管理阶段，银行的角色是帮客户投资，而不是帮客户承担风险，才能做到理财和信贷分离。

“而且资产管理阶段，除了产品，还可以培养一批队伍帮客户管理和配置资产，这个其实是以后银行理财的核心竞争力。”他说。

**金融市场业务前景广阔**

目前广发银行金融市场部的业务主要分三个板块：资金营运(包括同业业务，债券银行账户的投资)，交易和做市，以及产品和销售(包括银行理财，债券承销等)。

唐煌认为，金融市场部设立变化背后是职能的变化，之前资金部主要是计划管理职能，但现在是一个完全市场化和承担盈利职能的部门。

特别是银行应对利率市场化的转型过程中，除了传统个人和中小企业业务外，金融市场业务无论在利率和信用定价，还是代客风险管理方面，都给银行提供了广阔的发展空间。

不过，虽然已经有为数众多的银行成立了金融市场部门，且不少银行亦都将其作为“差异化竞争”的撒手锏，但唐煌认为银行业的金融市场业务还未到充分竞争阶段。

他认为，中国整个金融市场还未到一个成熟的阶段，利率汇率还未完全放开，信用债市场也还没有出现违约，因此金融市场业务还有很多领域可挖，前景广阔。（完）

(审校 林高丽)

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