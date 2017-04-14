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中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 08:20 BJT

广发银行拟增发股份融资至多300亿元 提升资本充足率

路透上海4月14日 - 中国大型股份制银行--广发银行网站周四稍晚刊登公告称，为满足业务发展和稳健经营的需要，符合监管要求，提升资本充足率，拟进行总额不超过300亿元人民币的股份增发。

公告显示，本次股份增发股权登记日为3月24日，每股发行价格拟定为7.01元，并由董事会根据国有资产评估结果备案价格相应调整及确定最终发行价格。该行股东可以按持股比例优先认购，剩余股份由股东或引入新投资者进行认购。

目前该方案已获该行董事会及股东会通过，尚待提交中国银监会等监管部门核准。

广发银行目前总股本154.02亿股，前三大股东包括中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、国网英大国际控股集团和中信信托，分别持有43.686%、20%、20%股权。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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