广发银行拟增发股份融资至多300亿元 提升资本充足率

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月14日 - 中国大型股份制银行--广发银行网站周四稍晚刊登公告称，为满足业务发展和稳健经营的需要，符合监管要求，提升资本充足率，拟进行总额不超过300亿元人民币的股份增发。
公告显示，本次股份增发股权登记日为3月24日，每股发行价格拟定为7.01元，并由董事会根据国有资产评估结果备案价格相应调整及确定最终发行价格。该行股东可以按持股比例优先认购，剩余股份由股东或引入新投资者进行认购。
目前该方案已获该行董事会及股东会通过，尚待提交中国银监会等监管部门核准。
广发银行目前总股本154.02亿股，前三大股东包括中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、国网英大国际控股集团和中信信托，分别持有43.686%、20%、20%股权。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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