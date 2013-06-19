广发基金与MSCI将合推美房地产基金

路透上海6月19日 - 中国公募基金业近期接连推出投资美国房地产的创新产品，追逐全球投资美国房地产市场的热潮。广发基金管理公司与全球金融服务商MSCI明晟周三宣布，双方将合作推出跟踪MSCI美国REITs指数的广发美国房地产指数基金，这是国内第一只被动型房地产信托投资（REITs）基金。

国泰基金管理公司上周四起发行国内首只投资于美国房地产全产业链上市公司的合格境内机构投资者（QDII）产品--国泰美国房地产开发基金，其投资方向包括美国房地产开发商及产业链，包括建材、装修、房贷等企业。

“目前来看，美国经济和房地产复苏趋势较明显。”广发美国房地产指数基金拟任基金经理邱炜指出，美国房地产复苏正处起始阶段，未来物业升值概率较大。

他举例说，假设全球金融危机前美国房地产价格是100元，这次危机中当地房价平均下跌约三成，那么美国房地产的低位在70元左右，目前而言，美国房价也就在75元水平，未来上升空间还是相当大的。

此前，类似鹏华美国房地产基金、诺安全球收益不动产基金和嘉实全球房地产基金等主动型海外房地产QDII产品，主要投资于以海外商业地产租赁收益为主的REITs产品。广发的美国房地产指数基金预计于下月初通过中国银行(601988.SS)(3988.HK)牵头的销售渠道开始发行。

MSCI美国REIT指数覆盖美国整个REITS市场85%市值，有120只成份股。MSCI美国REIT指数自1995年成立以来，尽管期间经历了多个周期，但长期业绩相当不错，近18年来年化收益率达11.52%。今年来MSCI美国REIT指数涨幅为15.35%，而被动跟踪该指数的先锋美国REIT指数基金今年来净值增长15.27%，该基金规模达387亿美元，是规模最大的房地产基金之一。

自去年下半年开始，全球房地产投资者涌入美国房地产市场抄底，股市巴菲特今年亦坦言美国房地产市场复苏超出预期，中国投资者亦跻身大买家之中，据美国房地产经纪人协会统计，2012年中国买家已占到美国房地产市场国外买家交易额的11%，是仅次于加拿大的第二大国际买家。

今年2月，万科(000002.SZ)宣布与美国铁狮门共同开发旧金山公寓项目，SOHO中国(0410.HK)首席执行官张欣参与的投资团队以7亿美元购得纽约通用大厦40%股权。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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