广发基金今年计划加快QDII产品推出 力争近期获QFII资格

路透上海6月19日 - 中国大型基金管理公司--广发基金管理公司正努力提高国际业务比重，朝国际化公司目标迈进。公司董事长王志伟周三透露，今年公司计划加快合格境内机构投资者（QDII）产品的推出，并力争香港子公司近期获得合格境外机构投资者（QFII）资格。

他在上海接受记者访问时指出，公司国际业务未来将包括三个发展方向，走出去（QDII）、引进来（QFII和RQFII）以及境外子公司海外募集、全球投资。在QDII产品方面，除了即将发行的国内首只被动性房地产信托基金（REITs）外，广发基金还在筹划更多的QDII产品，短期内主要考虑被动性投资的QDII产品。

目前广发基金已有广发全球农业指数基金等三只QDII产品，其与全球金融服务商MSCI明晟周三宣布双方将合作推出跟踪MSCI美国REITs指数的广发美国房地产指数基金。公司方面透露，该基金预计下月初通过中国银行(601988.SS)(3988.HK)牵头的销售渠道开始发行。

他还表示，虽然公司在海外业务规模方面离QFII审批门槛尚有距离，但广发基金的强项在国内基金产品的管理，这亦是未来公司QFII业务的优势所在。公司近期已与监管部门沟通，能否对国内基金公司海外子公司申请QFII资格标准再做一些修订。

去年7月修订的QFII境内投资管理办法，资产管理机构要申请QFII资格，其最近一个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元。而基金公司等国内金融机构往往通过香港子公司来申请QFII资格，这意味着基金公司海外业务规模需要超过5亿美元。

去年底以来，中信证券(600030.SS)(6030.HK)、易方达基金管理公司、华夏基金管理公司、南方基金管理公司、国泰君安证券、泰康资产管理公司等逾10家中资机构的香港公司陆续获得QFII资格。

他还透露，广发基金香港公司近期计划在香港推出其首个人民币合格境外机构投资者（RQFII）产品，以固定收益产品为主要投资方向。

成立近10年的广发基金公司，是业内少数具有全牌照资格的资产管理公司之一。据中国证券基金业协会数据，去年底广发基金公司资产管理规模1,267.47亿元，在业内排名第九位。(完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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