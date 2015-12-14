广东自贸区金改方案在个人业务形成新突破--中银香港

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月14日 - 中国央行上周公布广东自贸区“金改方案”（金融支持广东自贸区建设的指导意见），中银香港(2388.HK)高级经济研究员应坚认为，与上海自贸区金改方案相比，广东自贸区金改方案有关跨境人民币业务的措施较为具体，在个人业务方面形成新突破，为粤港金融合作提供更大想像空间。
但他指出，就市场较关注的自贸区账户改革，金改方案的提法较为审慎，并未直接提及自由贸易账户或多币种账户体系，相信相关改革有待进一步研究。
以下为其评论全文：
人行公布了「金融支持广东自贸区建设的指导意见」（广东自贸区「金改方案」），内容覆盖人民币跨境使用、外汇管理改革、区域金融合作及其他创新业务，与上海自贸区「金改方案」相比，具有自己特点，为下一步加强粤港金融合作、共同推进广东自贸区建设，提供了明确方向。
广东自贸区「金改方案」有关跨境人民币业务的措施较为具体，包括在宏观审慎管理框架下，开展跨境人民币双向融资，允许区内金融机构及企业从境外借入人民币资金，同时又探索人民币境外贷款、鼓励区内银行增加对企业境外项目贷款。在外汇管理改革方面，「金改方案」首次明确「限额内资本项目可兑换」的具体办法，规定区内注册、负面清单外的境内机构，按照每年跨境收支均不超过1,000万美元的限额（暂定）自主开展跨境投融资活动，并允许区内机构按净资产1倍（暂定）开展外债比例自律业务，落实了两项重要的外汇管理改革措施。与上海自贸区「金改方案」重点推动自由贸易账户下资本项目可兑换业务相比，各有不同特点。
广东自贸区「金改方案」在个人业务方面形成新突破，允许金融机构为区内个人办理经常项下跨境人民币结算业务，支持区内个人从港澳借入人民币购买区内不动产，并支持港澳个人在区内购买人民币理财产品。「金改方案」亦提出，研究区内个人以人民币开展直接投资、证券投资、集合投资等境外投资，办理与移民、捐赠、遗赠和遗产相关的资产转移业务。同业业务方面，区内金融机构可与港澳同业开展跨境人民币借款业务、人民币项下跨境担保业务。「金改方案」支持区内金融机构和企业在香港发行人民币股票和债券。这些措施都直接增加了香港金融业的业务机会，进一步深化两地金融合作，提升粤港澳服务贸易自由化程度。
另一方面，广东自贸区本外币资金集中运营业务也正式落地，参照上海自贸区「金改方案」，区内跨境本外币资金池的门槛会有所降低，便利程度则进一步提高。「金改方案」在外汇衍生产品、跨境电子商务、海外投贷基金、金融「一卡通」、新型创业服务平台、供应链金融业务创新及社会信用体系建设等方面，都提出了方向性意见及思路，为两地金融合作拓展新领域。
至于市场较关注的自贸区账户改革，「金改方案」的提法较为审慎，提出「探索建立与自贸试验区相适应的帐户管理体系」，并未直接提及自由贸易账户或多币种账户体系，相信相关改革有待进一步研究。但不管引入什么账户体系，未来方向是为区内主体办理跨境经常项下结算业务、政策允许的资本项下结算业务、经批准的自贸试验区资本项目可兑换先行先试业务，促进跨境贸易、投融资结算便利化。
总体上，广东自贸区「金改方案」一是在总结和借鉴上海自贸区成功经验的基础上有所创新、有所突破，二是以粤港澳金融合作为重点，扩大金融业对港澳开放。广东自贸区金融改革将成为香港金融业业务创新的新动力，因此，香港金融业有必要深入研究政策内容，不断创新跨境业务及产品，以便利用好自贸区政策优惠，促进两地经济共同发展。
除了广东自贸区「金改方案」外，人行同时公布了天津、福建自贸区「金改方案」，均具有区域特点，亦可为香港金融业充分利用。加上之前公布的上海自贸区「金改方案」，内地自贸区建设及改革加快步伐，形成新的对外金融业开放格局。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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