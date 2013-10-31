粤港澳自贸区获高层原则同意--报载

路透上海10月31日 -21世纪经济报道周四援引消息人士称，继上海自贸区启动之后，广东上报的粤港澳自贸区草案近期已经获得决策层的原则性同意，相关消息有望在十八届三中全会后发布。

报导并指出，广东草案之所以能获得肯定，主要因其主打粤港澳合作的区域性概念，这有别于上海自贸区的国际性定位。报导并援引广东方面人士透露，粤港澳自贸区初步方案范畴将涵盖南沙、前海、横琴以及白云空港。

“无论是上海自贸区还是未来可能获批的自贸区，其重点都不再是优惠政策，而是对改革的试点意义。”报导援引商务部国际贸易经济合作研究院亚非室副主任宋志勇指出。

报导指出，9月曾有商务部带队的15人国家调研团队赴粤就广东申报设立粤港澳自贸区相关工作进行调研，调研完成后，粤港澳自贸区的草案已经递交至国务院等待批复。

报导援引接近商务部的人士称，当前自贸区的定位已经很清晰，即探索开放的新模式，粤港澳自贸区的具体内容与十八届三中全会即将明晰的改革内容会高度相关。他并解释，三中全会改革的方向已经确定，但具体步骤以及开放的力度这些细节有待数日后的三中全会明晰。

中国（上海）自由贸易实验区于9月29日挂牌，是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。国内不少城市亦在积极申请自贸区的试点，热门城市除天津滨海外，还有青岛、深圳、广州等地。(完)

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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