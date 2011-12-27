"两广"先行试点天然气价改革(更新版)

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* "两广"率先启动天然气价格改革试点

* 采取"市场净回值"方法定价

* 门站价格实行动态调整机制

* 市场化方向明确

路透北京12月27日电---通胀放缓之下,中国资源价格改革步伐加快.国家发改委称,自26日起在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,并称总体上不会推高两地天然气价格.

刊登在发改委网站的新闻稿称,此次试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价.

而国家制定的统一门站价格为最高上限价格,且门站价格实行动态调整机制,根据可替代能源价格变化情况,每年调整一次,并逐步过渡到每半年或每季度调整.

"改革已经启动,而且明确'根据可替代能源价格变化情况每年调整一次,并逐步过渡到每半年或每季度调整',市场化方向肯定很明确,"中信证券能源行业分析师黄莉莉评价道.

她并称,试点改革第一步的价格浮动可能很小,未来有可能会慢慢调得高一些.长远来看天然气,特别是城市燃气的价格肯定是会上调的.

中国国内和进口天然气价格倒挂问题严峻,价格改革呼声已久.今年4月,中国国务院常务会议再度明确"稳步推进电价改革,完善成品油、天然气价格形成机制".而电价改革已经率先在11月末拉开帷幕.

此次试点选取上海市场(中心市场)作为计价基准点,以进口燃料油和液化石油气(LPG)作为可替代能源品种;按照新机制测算,广东和广西两省最高天然气门站价格分别为每千立方米2,740元和2,570元人民币.

"虽然高於目前广东进口的澳大利亚天然气价格,但较大幅度低於其他气源价格,价格具有比较优势,总体上不会增加用户负担,"发改委的新闻稿称.

同时,考虑到试点地区用户对新机制有一个逐步适应的过程,在这一改革未在全国推广前,两省的门站价格按照新机制确定後,"价格水平将保持基本稳定".

"成本加成"的定价方法使得价格主要依据成本变化而调整,难以反映消费需求对价格的制约;而"市场净回值"方法将天然气的销售价格与由市场竞争形成的可替代能源价格挂钩,在此基础上倒扣管道运输费後回推确定天然气各环节价格.

**市场化调整**

自2005年以来,中国已三次调整了国产陆上天然气出厂基准价格.而是次选择广东和广西进行试点,发改委称,主因这两个地方是新兴的天然气市场,目前没有国产陆上管道天然气供应,气源更加接近国际市场.

新闻稿称,试点将现行区别气源、路径,分别制定出厂价格和管道运输价格的做法,改为分省制定统一的门站价格.

发改委亦称,对页岩气、煤层气、煤制气三种非常规天然气,出厂价格实行市场调节,由供需双方协商确定;进入长途管道混合输送的,执行统一门站价格.

至于试点何时会推向全国,发改委未有明确表态,仅在新闻稿中表示,会在"取得经验後向全国推广";

发改委并要求其他未实施新机制的省份,通过分步调整天然气价格,疏导价格矛盾,使天然气价格水平逐步接近与可替代能源合理比价关系.

不久前中金公司针对广东省天然气管网运营新方案点评称,天然气改革将在2015年前推广至全国,并将深化到城市内管网和跨省的长输管道.改革的最终目标是要在全国建立一张开放的天然气管网,并推行天然气市场定价机制.

中国石油企业协会等发布的《蓝皮书》数据显示,2010年中国天然气产量达到944.8亿立方米,进口液化天然气(LNG)934万吨,管道输送天然气首年进口44亿立方米,天然气对外依存度超过15%.预计2011年供需缺口将进一步扩大.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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