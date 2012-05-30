两广新核准钢铁项目是以压缩产能为前提--新华

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月30日电---新华社报导称,中国国家发改委近期核准广东湛江、广西防城港钢铁基地项目,是以压缩钢铁产能为前提,两个项目合计压缩粗钢产能2,684万吨.
发改委近日接连审批通过钢铁基地项目,总投资规模超千亿元人民币,引发市场对於钢铁产能过剩可能进一步加剧的忧虑.
对此新华社援引发改委产业协调司副巡视员李忠娟称,现有钢厂与所在城市发展定位冲突明显的,要有序推进搬迁,且不能以搬迁名义扩大钢铁产能.
根据发改委公布的信息,湛江钢铁基地项目建设规模为年产铁920万吨、钢1,000万吨、钢材938万吨,总投资为696.8亿元,并将在广东累计压缩粗钢产能1,614万吨的基础上实施.
广西防城港钢铁基地项目建设规模为年产铁850万吨、钢920万吨、钢材860万吨,总投资为639.9亿元,将在广西和武钢累计压缩粗钢产能1,070万吨的基础上实施.
香港《经济日报》周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升;该篇报导同时引述一份相关文件称,不会重复2008年的4万亿(兆)人民币投资计划.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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