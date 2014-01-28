发改委牵头建促进广东前海南沙横琴建设部际联席会议制度

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月28日 -建立部际联席会议制度正成为中国推进诸多改革举措的一个重要手段。中国周二宣布建立由发展改革委牵头的促进广东前海南沙横琴建设部际联席会议制度，此前的深圳前海深港现代服务业合作区建设部际联席会议同时撤销。
中国政府网报导称，其主要职责统筹协调深圳前海、广州南沙、珠海横琴建设工作，协调解决其在政策实施、项目安排、体制机制创新等方面需要中央政府予以支持的事项。研究和协调相关发展规模实施过程中遇到的重大问题。
联席会议由发展改革委以及香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府组成等近四十个政府部门和地方政府组成，联席会议由发展改革委牵头负责，召集人为发展改革委主任徐绍史。
中国此前也相继成立经济体制改革工作部际联席会议制度和金融监管部际联席会议制度。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。