版本:
中国
中国财经 | 2014年 1月 28日 星期二 11:36 BJT

发改委牵头建促进广东前海南沙横琴建设部际联席会议制度

路透北京1月28日 -建立部际联席会议制度正成为中国推进诸多改革举措的一个重要手段。中国周二宣布建立由发展改革委牵头的促进广东前海南沙横琴建设部际联席会议制度，此前的深圳前海深港现代服务业合作区建设部际联席会议同时撤销。

中国政府网报导称，其主要职责统筹协调深圳前海、广州南沙、珠海横琴建设工作，协调解决其在政策实施、项目安排、体制机制创新等方面需要中央政府予以支持的事项。研究和协调相关发展规模实施过程中遇到的重大问题。

联席会议由发展改革委以及香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府组成等近四十个政府部门和地方政府组成，联席会议由发展改革委牵头负责，召集人为发展改革委主任徐绍史。

中国此前也相继成立经济体制改革工作部际联席会议制度和金融监管部际联席会议制度。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐