广东将于1月6日竞价发放500万吨碳排放权配额

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京12月25日 - 中国广东省将于2014年1月6日竞价发放500万吨碳排放权配额，提高碳排放市场的供应。
据中国碳排放权交易所网站显示，这次碳排放权配额（GDEA）竞买底价为每吨60元人民币。
这次竞拍将提高广州碳排放权交易市场的流动性，该市场自12月19日启动，在完成一系列交易后就没有其它交易活动了。
就覆盖的碳排放量而言，广东省为全球碳排放权第二大市场，限制着240多家发电商、水泥制造商和钢铁厂的碳排放。
2014年1月6日的竞拍将是广东省进行的第二次碳排放权配额有偿发放。(完)
(编译 白云; 审校 艾茂林)
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