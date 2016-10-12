中国广东省破获百余起地下钱庄案 案值2,300余亿元--新华

路透北京10月12日 - 新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。

报导援引广东省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会称，2016年以来，广东警方把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中，组织深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞等多地警方开展统一行动。

据广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍，在先后开展的代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波打击行动中，仅“飓风6号”行动就破获案件10余起，抓获70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金额达638亿元。

“公安机关将始终保持严打高压态势，严厉打击地下钱庄犯罪活动，坚决维护金融秩序和经济安全。”广东省公安厅有关负责人称。

以深圳警方10月1日破获的系列地下钱庄案件为例--犯罪嫌疑人从2014年3月至2015年3月，利用深圳市某供应链管理有限公司等6家深圳企业，在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇，涉案金额高达480亿元。

广东省公安厅有关负责人表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱了国家金融秩序，对国家的经济安全构成严重威胁。（完）