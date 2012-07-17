广东将面向民间投资推重大招标项目

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月17日电---为落实中国关於鼓励和引导民间投资的政策措施,广东省近日称,将面向民间投资,推出2,353亿元人民币重大招标项目,其中包括11项交通项目及10项城建项目.
新华社周一晚间报导援引广东省发改委主任李春洪表示,广东将推出44项省市面向民间投资招标重点项目,首批民间投资参与的项目包括交通、能源、城建、社会事业等涉及公共资源开发利用的领域,这 些项目将实行竞争性配置,通过公开招标等方式选择项目投资主体和经营主体.
此举旨在打破民间投资的"玻璃门"、"弹簧门".李春洪就此解释道,"'玻璃门'就是民间资本看得见但进不去的领域;'弹簧门'就是进去了又给弹回来了,项目不能落地".
据了解,8月底前广东省还将公布第二批招标项目并召开项目推介会,今年底前完成项目的招投标活动.同时,广东今年还将构建对各类所有制企业一视同仁的投资平台,以为民资发展营造良好的政策环境.
数据显示,2003年广东省民间投资为1,633亿元,2011年增长至10,053亿元,民间投资占全社会固定资产投资的比重从2003年的32.5%增加至2011年的59.4%.今年上半年,广东民间投资完成4,071.81亿元,同比增长16.9%.
《国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)於2010年5月实施.今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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