广东省或于6月组建承销团 开启地方"自主发债"先河--报载

路透上海5月28日 - 继中国财政部公布10试点地区地方债"自发自还“之后，第一财经日报周二报导，广东省将于6月9日或10日开始组建地方债承销团，当前已就其债券发行进行了评级机构招标，共有9家评级公司竞标。除广东省之外，其他省市还没有明确的时间表。

报导援引知情人士消息称，其债券的评级招标工作已经于周一开始，共有包括中诚信、联合资信、鹏元等在内的9家评级公司进行竞标，最后上海新世纪资信评估公司中标；但承销团数目以及承销商资质尚未确定。

报导并援引中央国债登记结算有限责任公司表示，债券托管以及发行系统早已就绪，且足以支持本次地方债券自发自还的“跨市场集中发行、多市场交易”要求。

财政部上周四公布数据显示，在2014年4,000亿元人民币地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，期限分别为五年、七年和10年；其中广东省拥有额度为148亿元，仅次于江苏省的174亿元。

不过，虽然本轮“自发自还”在债券发行中的基础设施建设方面基本已经完备，但在一些约束机制方面仍然有待完善。

“对主承销商而言，一个很大的困扰是如何确定地方政府评级问题。”一位曾经参与广东省和深圳地方债券发行的主承销商人士表示。

被视作中国版市政债的地方政府债券自发自还上周宣布将正式开启，财政部明确2014年上海、浙江、广东等10省市试点地方政府债券自发自还。这意味着中国的地方政府融资功能正从过往主要依靠平台融资的形式，向以政府债券为主体的市场化举债融资机制转变。(完)

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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