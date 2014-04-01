广东养老金委托投资效果积极 其他地方试点有望进一步推进--报载

路透上海4月1日 -据中国证券报周二报导，广东省委托全国社保基金投资运营的1,000亿元人民币养老金累计投资收益接近百亿元。在委托投资协议生效的两年期间，投资收益率超出双方协议约定的收益率水平，也跑赢了居民消费价格指数(CPI)。

分析人士认为，考虑到广东试点取得的积极效果，可以预期，广东省继续与全国社保基金理事会进行合作是大概率事件，很可能继续委托后者经营上述资金。在这一成功案例的示范作用下，其他地方养老金委托投资试点有望进一步推进。

2012年3月，全国社保基金理事会接受广东省政府委托，投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元，委托投资期限暂定两年。全国社保基金去年中公布的2012年年报首次披露了广东养老金委托投资的运营情况，这部分资金权益2012年末余额为1,034.09亿元。

中国2012年和2013年的CPI涨幅均为2.6%，今年1-2月CPI涨幅为2.2%。

相关人士表示，有关方面正在积极研究广东省养老金委托投资运营的成功经验。加强投资科学精细管理、促进社保基金筹集、完善地方养老金受托管理工作、加快基金管理法规制度建设已被全国社保基金理事会纳入今年的工作重点。

截至去年底，浙江、江苏、山东等地的养老金结余规模相当可观，但目前养老金委托投资试点扩大事宜仍未明确。今年全国两会期间，有代表、委员建议，应该盘活社保基金，而不是放在银行里贬值。（完）

(发稿 林琦； 审校 曾祥进)

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