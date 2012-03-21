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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 21日 星期三 08:41 BJT

广东千亿养老金获准入市

中国社保基金理事会周二稍晚宣布经国务院批准，该理事会受广东省政府委托，投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币。新增资金将更多配置到固定收益类产品中；理事会已和广东省政府以有关方签订了委托投资协议，资金分批到位，委托投资期限暂定两年。路透

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