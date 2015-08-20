广东推出122个PPP项目 总投资额达2,814亿元--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月20日 - 新华社周四报导称，中国广东省在前期成功运用政府和社会资本合作(PPP)模式新建和改造一批公共服务项目的基础上，再次推出122个项目，总投资额达2,814亿元人民币，涵盖交通基础设施、市政公用设施、社会事业、水利工程、保障性安居工程、生态环境保护等六大领域。
报导援引今日举行的广东省推广PPP模式项目推介会称，本次推介的项目具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点。且相当部分项目本身可以提供现金流，兼有经济效益和社会效益。
“广东新业态、新产业对经济增长的拉动力持续增强，良好的经济运行态势，为广东在基础设施建设和公共服务领域推广运用PPP模式带来了难得的机遇。”报导称。
近年来，广东地区生产总值和财政收入一直位列全国首位，上半年，广东全省实现地区生产总值3.45万亿元，同比增长7.7%，高出全国0.7个百分点。
此前，广东省政府出台了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》，明确了PPP模式的适用领域、运作方式、项目管理、投资回报、风险防范、项目监督、退出机制、保障政策等，为加快推广PPP模式奠定了制度基础。
在财政支持方面，广东鼓励各地政府可根据自身财力状况设立PPP融资支持基金、对PPP项目前期费用给予适当补贴对项目融资适当给予贴息，依据绩效评价结果给予适当奖励。
同时，积极帮助符合条件的PPP项目纳入国家试点范围，争取相关资金和政策扶持。争取中央财政以奖代补资金，引导和鼓励地方融资平台存量项目转型为PPP项目。
中国财政部6月曾下发通知，要求加快推进PPP项目示范工作，尽早形成一批可复制、可推广的实施范例，助推更多项目落地实施，并组织上报第二批备选示范项目。
为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，国家发展改革委已开辟PPP项目库专栏，公开发布PPP推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
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