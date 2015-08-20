广东推出122个PPP项目 总投资额达2,814亿元--新华

路透北京8月20日 - 新华社周四报导称，中国广东省在前期成功运用政府和社会资本合作(PPP)模式新建和改造一批公共服务项目的基础上，再次推出122个项目，总投资额达2,814亿元人民币，涵盖交通基础设施、市政公用设施、社会事业、水利工程、保障性安居工程、生态环境保护等六大领域。

报导援引今日举行的广东省推广PPP模式项目推介会称，本次推介的项目具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点。且相当部分项目本身可以提供现金流，兼有经济效益和社会效益。

“广东新业态、新产业对经济增长的拉动力持续增强，良好的经济运行态势，为广东在基础设施建设和公共服务领域推广运用PPP模式带来了难得的机遇。”报导称。

近年来，广东地区生产总值和财政收入一直位列全国首位，上半年，广东全省实现地区生产总值3.45万亿元，同比增长7.7%，高出全国0.7个百分点。

此前，广东省政府出台了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》，明确了PPP模式的适用领域、运作方式、项目管理、投资回报、风险防范、项目监督、退出机制、保障政策等，为加快推广PPP模式奠定了制度基础。

在财政支持方面，广东鼓励各地政府可根据自身财力状况设立PPP融资支持基金、对PPP项目前期费用给予适当补贴对项目融资适当给予贴息，依据绩效评价结果给予适当奖励。

同时，积极帮助符合条件的PPP项目纳入国家试点范围，争取相关资金和政策扶持。争取中央财政以奖代补资金，引导和鼓励地方融资平台存量项目转型为PPP项目。

中国财政部6月曾下发通知，要求加快推进PPP项目示范工作，尽早形成一批可复制、可推广的实施范例，助推更多项目落地实施，并组织上报第二批备选示范项目。

为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，国家发展改革委已开辟PPP项目库专栏，公开发布PPP推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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