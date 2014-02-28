广东十家国企与民企对接 引入民间资本超500亿元

路透北京2月28日 -中国证券报周五报导称，广东国资委举行省属国企与民间资本对接会，共有10家省属企业与合作方现场签约，引入民间资本超500亿元人民币；该省目标显示，争取到2020年省属国企混合所有制企业户数比重超八成。

报导并称，年内，广东国资还将推出54个省属国企招商项目，计划引入民间资本超1,000亿元，涉及新兴金融创投行业、高端技术服务行业等。招商采用方式有增资扩股、存量转让等。

报导引述广东省常务副省长徐少华表示，广东国资将在三年内完成全部省属二三级国企的混合所有制改革，争取到2020年，省属国企混合所有制企业户数比重超过80%。

“为了实现这一目标，广东国资将采取多层次多渠道的模式，包括国企与民营之间、国企与外资之间互相参股，以及结构重组、引入战投、共同发起产业基金等。”徐少华称。

数据显示，目前广东省省属国有企业实现混合所有制户数比重为45.19%，与80%的目标仍有较大距离。省内国企覆盖电力、物流、交通运输、建筑、外经外贸、金属冶炼、旅游酒店等行业。

省内大部分供水、供气和公共交通，90%以上的机场，80%以上的高速公路，40%以上的电力装机容量由国企建设经营，省国资监管规模接近四万亿元。

徐少华并指出，未来将选取40-50家二级及以下企业开展体制机制创新试点，打造类金融、基金、要素交易市场、城市建设等四大平台，其中产权交易集团将新设国企投行部，实现国有企业改制上市专业化运作。

在配套政策方面，广东委省近期将出台《关于进一步深化国有企业改革的意见》，省政府将出台配套的深化省属企业改革实施方案，提出省属企业发展混合所有制经济的时间表、路线图和操作要求。

业内人士分析，除广东省国资体系外，广州市、珠海市、肇庆市等地方国资也值得关注。目前广东国资的改革主要集中在集团层面，具体到上市公司还在研究阶段。业内人士预计，国企和民企的项目对接将推广至全省。(完)

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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