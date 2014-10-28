广东、天津和福建设立自贸区方案年内有望完成审批--消息

路透北京10月28日 - 中国正在加快自由贸易区的建设步伐。继上海自由贸易区运行一年后，接近官方的两位消息人士周二透露，广东、天津和福建设立自贸区的方案年内有望完成审批。

中国国家主席习近平周一主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议时，就自由贸易园区建设明确指出，要在推进现有试点基础上，选择若干具备条件的地方发展自由贸易园（港）区。

“上海自由贸易试验区取得的经验，是我们在这块试验田上试验培育出的种子，要把这些种子在更大范围内播种扩散，尽快开花结果，对试验取得的可复制可推广的经验，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国推广的要推广到全国。”习近平称。

据参与研究自由贸易园区建设的消息人士透露，上述讲话包括两层含义：一是“选择若干具备条件的地方”以及“能在其他地区推广的要尽快推广”，意指在广东、天津和福建设立自由贸易园区。

二是对上海试验取得的可复制可推广的经验，“能在全国推广的要推广到全国”，就是指将上海部分经验在全国范围内推行。第一层含义已明确暗示，将在广东、天津和福建尽快建立自由贸易园区。按照指示精神，下一步，国务院将逐个审批广东、天津和福建设立自由贸易园区的方案，估计在年内基本审批完毕。

消息人士指出，事实上，广东、天津和福建设立自由贸易园区的方案，已经酝酿多时，相关部门意见均已会签，方案比较成熟，目前时机较好，就待国务院审批。

路透目前暂未联络到相关部门对此予以评论。

上海自贸区于2013年8月22日经国务院正式批准设立，于当年9月29日正式挂牌开张。试验区总面积为28.78平方公里，范围涵盖上海市外高桥保税区(核心)、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域，并实行负面清单管理。

**三个自贸区各具特色**

消息人士提到，相较上海自贸区，广东、天津和福建自贸区在复制上海自贸区的经验上又各自具有其特色。在园区面积上，分别整合各省份的海关特殊监管区，但又不限于此，面积还会进一步扩大。

如广东将整合前海、横琴、南沙等地；天津将整合东疆保税区、滨海新区等；福建将整合平潭、厦门等地。

在自由贸易园区功能上，广东重点面向港澳，形成粤港澳经济一体化发展；天津定位为北方经济发展中心，重点面向东北亚，并统筹京津冀协同发展；福建重点面向台湾，实现海峡两岸更紧密的经济联系。

此外，广东、天津和福建自由贸易园区是实现海上丝绸之路的重要支点。自由贸易园区必须建立在海边有港口的地方，而三地都有重要的港口，是连接海上丝绸之路的重要桥头堡。

“以港口为枢纽，打通东北亚、东南亚，通过印度洋、南太平洋，连贯欧亚大陆。因此，加快建立广东、天津和福建自由贸易园区，是加快实现‘一带一路’战略的重大举措。”消息人士称。

此前有国内媒体称，已在上海自贸区实施的金融扶持政策，可在深圳前海试验和落地。

而资本市场上相关个股已率先作出反应，其中近日持续上行的天津板块龙头股天津港(600717.SS)，今日早盘更一度触及涨停，创出逾五年新高。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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