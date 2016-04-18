广东省政府称将适时推出“深港通”和QDII2试点

路透香港4月18日 - 中国广东省政府近日发布文件提到，今年重点工作要适时推出“深港通”和开展合格境内个人投资者境外投资（QDII2）试点，推动深港两地资本市场互联互通。

广东省政府官方网站日前披露的一份实施粤港合作框架协议文件中提到，在金融合作上，要支持香港建设“一带一路”投融资中心。鼓励广东企业在香港设立资本运作中心并开展资金筹集、财务管理等，提升风险管控水平。

此外，要扩大粤港跨境人民币业务。进一步推动广东企业在香港发行人民币债券，募集资金调回内地使用。支持广东自贸区内企业从香港地区借入人民币资金，推动在粤港两地跨境经营的企业开展集团内部跨境人民币资金集中运营业务。

文件中提到，要支持符合条件的香港金融机构在广东设立合资证券、证券投资咨询、基金、期货、金融租赁、消费金融、保险和独资保险代理等公司，扩展内地金融业务。积极引入香港投资者参与国际金融资产交易中心建设，探索跨境金融资产交易。

广东还将推动金融机构与互联网支付机构合作，为粤港跨境电子商务办理人民币结算业务，并探索电子支票在粤港两地间跨境使用和清算，并建立粤港跨境支付结算监管动态与法规建设交流合作机制。

文件中称，将允许广东自贸区内金融机构为区内个人投资者投资香港资本市场的股票、债券及其他有价证券提供服务。共同向国家争取降低香港保险机构准入门槛，进一步放宽香港金融机构在内地设立合资证券公司、基金公司、期货公司的持股比例等。

广东省政府还将鼓励广东基金管理公司参与内地与香港基金互认试点，鼓励其为香港互认基金提供销售服务。支持金融IC卡在粤港两地互通使用。在粤港金融监管合作框架下，研究加强跨境金融监管合作。

去年3月24日，中央政治局审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案，此后不久广东等三大自贸区正式挂牌。（完）