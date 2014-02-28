广东省统战部原部长周镇宏受贿罪被判死刑 缓期两年

路透北京2月28日 -中国反腐风暴持续发酵，周五河南省信阳市中级人民法院对广东省委原常委、统战部原部长周镇宏作出一审判决，认定周镇宏犯受贿罪，判处死刑，缓期两年执行。

新华社报导称，周镇宏犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑10年。两罪并罚，决定执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

“周镇宏身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物，其行为构成受贿罪；周镇宏对部分财产不能说明来源，数额特别巨大，其亦构成巨额财产来源不明罪。”信阳市中级人民法院称。

周镇宏受贿数额特别巨大，情节特别严重，论罪应当判处死刑，鉴于其在被调查期间主动交代了有关部门尚不掌握的绝大部分受贿事实，认罪态度较好，案发后赃款已全部追缴，对其判处死刑，可不立即执行。

法院经审理查明，2002年7月至2011年春节，被告人周镇宏在担任中共茂名市委书记、市人大常务委员会主任，中共广东省委常委、统战部部长期间，利用职务上的便利，为他人在职务晋升、企业经营、当选政协常委和政协委员等事项上谋取利益，先后多次收受何俊海等33人给予的钱款共计折合人民币2,464万余元人民币。

此外，周镇宏对折合人民币3,700万余元的财产不能说明来源。案发后，赃款已全部追缴。

十八大以来中国重拳整治官员贪腐，在“老虎苍蝇一起打”时落马官员可谓前仆后继，中纪委网站披露的就有逾20名省部级官员被查。最新的案件查处中包括江苏省南通市原副市长沈振新，山西省人大常委会副主任金道铭等涉嫌严重违纪违法，被双开或目前正接受调查。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)

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