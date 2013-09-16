广发银行称本周资金面预期继续乐观

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海9月16日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，中秋节前资金面预期继续宽松，市场将保持平稳，债券和IRS短端，没有大幅上行的动力，下行的概率更大。
另外当前过于平坦的债券利率曲线变陡机会越来越大，建议继续建立repo IRS的短端收取固定利率头寸，长端也可少量参与；债券则继续买入3年国债、金融债等，长端债券也可少量买入，但须严格监控曲线陡峭的风险。
**外汇占款和财政存款助力，资金面乐观**
上期的周报，我们提到，可以在IRS利率上升时收取固定利率。全周来看，IRS先升后降，收固定的策略是成功的。债券方面，3年国债利率继续上行，但周末明显回落，同样具有价值。回顾上周市场，一系列的经济数据公布似乎并未给市场带来太多影响，反而是资金面变动和续发7年国债的影响更大。债券和IRS收益率先升后降，全周变动不大。
资金方面，上周月内资金供给充足，R007稳定在3.50%左右，3个月国库现金利率只有4.23%。不过跨月资金紧俏，R1M已经升至5.8%。后续资金面存在变数，但影响不大。债券方面，虽然资金供给充足，但由于市场对续发的7年国债非常悲观，债券曲线陡峭化上行，随后只有3年以下品种回到周初的利率。周五发行的30年间国债4.76%，历史最高，对长端造成少许影响。IRS走势与债券类似，资金的影响在，但影响力度不如债券，利率变动不大，repo IRS曲线仍然远高于fixing水平。
上周资金面短期回购利率持稳真实反映了月内资金供求关系。不过季度末的影响仍在，机构也比较担心，21天以上期限回购普遍在5.2%和5.8%的水平。并且成交并不少。这与市场主要的资金供给者只融出月内到期的资金有关，供需失衡。
不过这种供需失衡会随着时间的推移而变化。本周月内资金供给保持充足，跨月依然紧俏，R007利率可能因为中秋假期的影响，小幅抬升至3.8%。接下来，考虑到国库现金利率低，需求少，机构备付相对充足，会有更多机构愿意融出跨月资金，毕竟5.8%的利率还是很有吸引力的。总之，我们对9月的资金面越来越有信心，外汇占款和财政存款一起发力，资金平稳度过月末的可能性很大。
**市场长端的悲观情绪浓厚**
上周债市收益率陡峭化上行，主要是因为市场对续发7年国债的悲观，长端上行幅度较大，且并未跟随周末资金宽松的预期下降，短端则有所回落。一级招标依然不佳，30年国债高达4.76%，市场对长端的悲观情绪较浓。
我们认为会有越来越多的机构对资金面持乐观预期，这将有利于短端品种利率下行，而且买盘发力时点必然早于9月末，其他中长期品种也会受益。所以我们建议交易类资金继续关注5年以下国债和金融债品种，激进的可少量参与长端。
上周IRS冲高回落，7年国债续发的影响没有资金宽松的影响力度大，加上fixing偏低，卖盘力量较强，IRS利率短暂冲高后回落。
本周，我们预期资金面会保持宽松，消息面也平静，IRS整体波动不大。即使短端因为R007上行而走高，也是暂时的，此时可以继续选择短端收取固定利率。长端在最近两周的走势中，我们发现下行难度比短端更大，说明市场普遍看涨长端利率，买盘强劲，所以可以少量收取长端固定利率，甚至在长端跟随下行时，支付长端固定利率。相比repo曲线，Shibor IRS曲线还是倒挂状态，并且接近fixing水平，更适合支付长端固定利率。（完）
(整理 徐永; 审校 杨淑祯)
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