广发证券一名经纪因Nexen内幕交易案而遭港证监会除牌

路透香港5月7日 - 香港证监会周二称，广发证券（香港）经纪曾慧宇因涉及Nexen内幕交易案而遭撤销牌照，并禁止其重投业界，为期五年。

证监会的新闻稿称，事件涉及2012年7月中海油(0883.HK)公布以约151亿美元收购加拿大Nexen Inc.之前数天，曾慧宇通过其受雇的广发证券（香港）开设的个人帐户以及三个其获全权委托授权的客户帐户，分别在纽约证券交易所买卖25,000股及135,000股Nexen股份，涉资共266万美元。

在中海油发出收购Nexen公告当日，Nexen收市价飙升52%，曾慧宇随即将她购入的Nexen股份几乎全数出售，为自己及其三个客户帐户分别赚取了约20.2万美元及约124.4万美元的利润。

证监会称，曾慧宇的行为导致美国证券交易委员会（SEC）在其展开的法律行动当中，向她提出内幕交易的指控。

而证监会在收到美国证交会的转介后调查，亦发现曾慧宇在Nexen股份的买卖时间、数量及赚取的利润均非常可疑，因此认为曾慧宇是在拥有一些有关中海油建议收购Nexen的重大而非公开资料的情况下买卖Nexen股份。

美国证交会对曾慧宇的投诉，最终在她同意（除其他事项外）在非承认或否认责任的基础上，向美国证交会缴付约40.4万美元，作为交出买卖Nexen股份的利润及罚款。

此前中国熔盛重工(1101.HK)和恒盛地产(0845.HK)的主席张志熔控制的私人公司Well Advantage Ltd亦卷入Nexen内幕交易而遭美国证交会作出投诉，最后双方达成和解，Well Advantage被判支付总额逾1,424万美元，金额为其被指从交易中获利的一倍有多。

中海油对Nexen的收购为迄今中国企业最大海外并购个案，交易涉及加拿大、美国等多个国家的批准，历时7个月才于今年2月收棺。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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