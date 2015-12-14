广汇汽车拟以约115亿港元要约收购宝信汽车至多75%股权

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月14日 - 今年完成借壳上市的中国广汇汽车(600297.SS)周末公告，拟以约114.9亿港元代价，要约收购香港上市的宝信汽车(1293.HK)不超过75%股份。本次交易完成后，宝信汽车上市地位不变。
根据宝信汽车目前已发行总股份数量25.57亿股计算，本次要约收购股份数量最多为 19.18亿股。若首个截止日前接受要约的股份数量少于12.86亿股，除非顺延，否则该等要约将不再继续进行并实时失效。
若首个截止日当日或之前接受要约的股份不少于12.86亿股，则广汇汽车要约收购成为无条件。此外，广汇汽车将向宝信汽车购股权持有人发出适当要约，以注销不超过1,166.25万份未获行使的购股权。
本次要约收购的对价将以现金支付，其中每股宝信汽车股票要约价格为5.99港元，每份宝信汽车购股权的要约价格为0.266港元。
首个截止日至少为与要约收购相关的综合要约文件邮寄之日后的第21日，或要约人根据《收购守则》在此基础上延期后的一日。
宝信汽车实际控制人杨爱华先生及其控制的宝信投资、瑞华环球承诺，将同意接受有关由其拥有的全部宝信汽车股份的部分要约。截至报告书出具之日，宝信投资、瑞华环球分别持有宝信汽车12.42亿股和1.28亿股，占宝信汽车股份比例为48.58%和及 5.00%。
广汇汽车是中国最大的乘用车融资租赁服务商、国内领先的乘用车经销服务销售集团、及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。
广汇汽车自9月中开始停牌，筹划增发事宜，上一交易日收报17.46元。宝信汽车周一早盘报5.49港元，涨1.34港元，或32.29%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。