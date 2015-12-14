广汇汽车拟以约115亿港元要约收购宝信汽车至多75%股权

路透上海12月14日 - 今年完成借壳上市的中国广汇汽车(600297.SS)周末公告，拟以约114.9亿港元代价，要约收购香港上市的宝信汽车(1293.HK)不超过75%股份。本次交易完成后，宝信汽车上市地位不变。

根据宝信汽车目前已发行总股份数量25.57亿股计算，本次要约收购股份数量最多为 19.18亿股。若首个截止日前接受要约的股份数量少于12.86亿股，除非顺延，否则该等要约将不再继续进行并实时失效。

若首个截止日当日或之前接受要约的股份不少于12.86亿股，则广汇汽车要约收购成为无条件。此外，广汇汽车将向宝信汽车购股权持有人发出适当要约，以注销不超过1,166.25万份未获行使的购股权。

本次要约收购的对价将以现金支付，其中每股宝信汽车股票要约价格为5.99港元，每份宝信汽车购股权的要约价格为0.266港元。

首个截止日至少为与要约收购相关的综合要约文件邮寄之日后的第21日，或要约人根据《收购守则》在此基础上延期后的一日。

宝信汽车实际控制人杨爱华先生及其控制的宝信投资、瑞华环球承诺，将同意接受有关由其拥有的全部宝信汽车股份的部分要约。截至报告书出具之日，宝信投资、瑞华环球分别持有宝信汽车12.42亿股和1.28亿股，占宝信汽车股份比例为48.58%和及 5.00%。

广汇汽车是中国最大的乘用车融资租赁服务商、国内领先的乘用车经销服务销售集团、及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。

广汇汽车自9月中开始停牌，筹划增发事宜，上一交易日收报17.46元。宝信汽车周一早盘报5.49港元，涨1.34港元，或32.29%。(完)

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