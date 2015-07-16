中国油企混改续推进 广汇能源拟与中石油合作推广油气销售

路透上海7月16日 - 中国民营能源企业--广汇能源(600256.SS)周四公告称，控股子公司新疆广汇液化天然气发展公司与中石油位于新疆、甘肃酒泉两家销售公司已签订战略合作协议，拟合作投资加气站、建设天然气销售网络等。此次合作有望推进中石油销售业务领域的混合所有制改造。

公告显示，广汇天然气拟以租赁中石油新疆销售公司现有加油站土地为主要方式，投资加气站设备实现加气功能；双方主要合作范围分别在阿勒泰、塔城、博州等三个区域，将共同合作开展13座站点的资产租赁业务合作。

广汇天然气还将与中石油天然气甘肃酒泉销售分公司合作制订天然气销售网络建设计划规划，并合作拓展甲醇终端销售业务。在双方合作建设的加气站，广汇对天然气资源的供应具有唯一性，不得销售第三方资源。

广汇能源称，与中石油新疆销售公司在油气终端销售领域的合作迈出了实质性的重要一步，通过终端销售业务的资源整合、优势互补，将有力推动国有经济和民营经济在更大范围、更广领域合作。

公司并提及，与中石油酒泉公司的合作以成立合资公司为最终目的，意在加快推进民营资本与国有企业融合发展积极探索新模式、开辟新路径。

广汇能源周三收报8.51元，近一个月累计下跌29.26%。(完)

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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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