广汇能源优先股申请今获证监会受理

路透上海7月3日 - 率先公布优先股发行预案的中国广汇能源股份有限公司(600256.SS)周四稍晚公告称，其非公开发行优先股的申请已获中国证监会受理，在争夺A股市场首家发行优先股公司的进程中继续领先。