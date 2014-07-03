广汇能源优先股申请今获证监会受理

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海7月3日 - 率先公布优先股发行预案的中国广汇能源股份有限公司(600256.SS)周四稍晚公告称，其非公开发行优先股的申请已获中国证监会受理，在争夺A股市场首家发行优先股公司的进程中继续领先。
广汇能源公告指出，公司周四获得证监会受理通知，认为其提交的非公开发行优先股的行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该申请予以受理。
不过公告称，广汇能源的非公开发行优先股尚需取得中国证监会的核准。
广汇能源4月公告称，拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元人民币。随后，浦发银行(600000.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国建筑(601668.SS)和兴业银行(601166.SS)等相继公告称拟发行优先股。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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