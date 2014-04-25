广汇能源率先公布优先股预案 募集资金至多50亿元

路透上海4月25日 -尽管业内预期大型银行股会成为优先股的先行先试者，但中国民营能源公司--广汇能源(600256.SS)周五却率先公布其优先股的发行预案，公司拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元人民币。

据公司公告，优先股的发行采取浮动股息率，且不设置赎回和回售条款，优先股股息不累积支付，不可转换为普通股。在获中国证监会核准后，公司将在六个月内实施首次发行，且发行量不低于总量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

公司将根据询价结果确定优先股的初始票面股息率，并以该股息率为基准，股东大会有权根据公司盈利情况及市场利率水平调整分红年度的股息率，但不得高于最近两年公司的年均加权平均净资产收益率。

公告显示，公司优先股的发行对象为监管办法规定的合格投资者，包括理财产品；股本或出资额不低于500万元的企业、合伙企业；资金或资产管理帐户资产总额不低于500万元的个人；合格境外机构投资者（QFII）；人民币合格境外机构投资者（RQFII）等，发行对象不超200人。

广汇能源指出，本次通过发行优先股，可优化公司财务结构，提升公司抗风险能力；并建立多元化融资渠道，满足公司业务发展的资金需求。

优先股所募集的资金，将用于红淖铁路项目和补充流动资金。红淖铁路是新疆首条民营控股铁路，由广汇能源旗下控股子公司新疆铁淖铁路公司投资建设，总投资108.68亿元，是一条以煤运为主，其他农产品和化工品为辅的资源开发性铁路，是疆煤外运通道的重要集运线路。

广汇能源的优先股发行预案尚需经公司股东大会批准，并报请中国证监会核准。

中国证监会3月发布优先股管理办法明确，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股。而非公开发行优先股的，需向合格投资者发行，每次发行对象不超过200人。此前，业内人士预期，农业银行(1288.HK)(601288.SS)等四大国有银行和浦发银行(600000.SS)极有可能成为首批发行优先股的A股上市公司。

广汇能源周二起临时停牌，因筹划重要事项，上一交易日收报7.64元。公司股票周五起恢复交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。