广汇能源与酒钢集团合建大型“煤制油”项目

路透上海10月14日 - 中国大型民营能源企业--广汇能源股份有限公司(600256.SS)周一稍晚发布公告，其与酒泉钢铁集团计划在甘肃酒嘉地区合建3,000万吨/年煤炭分质利用项目，项目产品包括汽柴油等，一期工程计划2015年全部竣工。

公告未提及该项目总投资额。不过广汇能源此前披露，其在新疆建设的1,000万吨/年煤炭分质利用项目，总投资78亿元人民币。若按此估算，广汇与酒钢集团合作项目投资额约200亿元。

公告显示，首期1,000万吨/年原煤分质利用项目拟定于今年内启动，2014年底一期工程中的干馏部分投产，2015年整体一期项目竣工。双方将就合作项目成立合资公司,各占一半股权,同时双方将合作开发广汇在新疆哈密淖毛湖东部区域的煤炭资源（资源储量约35.39亿吨）。

公告称，若年利用3,000万吨煤炭项目最终建成，每年可获汽柴油约210万吨，干馏后产生的1,650万吨提质煤全部销售给酒钢集团。

酒钢集团是西部地区大型钢铁和有色企业，具备年产1,000万吨钢生产能力，是酒钢宏兴(600307.SS)母公司。

广汇能源还与甘肃酒泉市签署战略合作协议，除上述项目外，酒泉市政府支持广汇能源在当地加快投资液化气汽车加气站，并支持广汇参与酒泉新农村天然气应用项目建设。

广汇能源周一收报11.74元，涨2.18%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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