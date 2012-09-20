光明乳业擅改婴儿奶酪产品配方将受罚--报载

路透上海9月20日电---新闻晨报周四引述上海市政府新闻发言人杨俊的话,光明乳业(600597.SS)擅自更改其"小小光明宝宝奶酪"的产品配方,上海质监部门将依法给予处罚.

据报导,上海市工商局还表示,针对光明牌宝宝奶酪标签标注产品含卫生部禁止在婴幼儿食品中使用的乳矿物盐一事,工商部门已通知各大超市卖场开展自查,对问题产品进行下架.

光明乳业母公司光明集团新闻发言人对路透表示,公司将按市政府相关要求抓紧落实.

周二光明乳业网站已刊登公告称,"为避免小小光明宝宝奶酪产品在包装上给消费者带来误导,目前我们已将市面上的产品全部回收,我们为此对给消费者带来的影响表示歉意."

8月有消费者购买小小光明宝宝奶酪,发现其配料栏中标注含有乳矿物盐,而消费者通过网络查得,2009年卫生部曾发布公告,将乳矿物盐等七种物品纳入新资源食品目录,规定乳矿物盐的使用范围不包括婴幼儿食品.随後该事被国内媒体爆光.

光明乳业周三收报8.50元人民币.

中国食品安全问题层出不穷.今年6月中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利(600887.SS)因汞含量异常,对去年11月以来的生产婴幼儿奶粉品牌全优2、3、4段乳粉全部召回.(完)

--发稿 林琦;审校 杨淑祯

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