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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 26日 星期二 07:21 BJT

光明食品将收购波尔多葡萄酒出口商Diva

法国波尔多葡萄酒出口商Diva称，中国国有企业光明食品集团有限公司将收购其70%的股权，进军葡萄酒行业。中国企业和个人一直对收购葡萄园表现出兴趣，这是中国企业首次涉足法国葡萄酒贸易。

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