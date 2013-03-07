光明食品未来将并购糖业酒业等资产--高管

* 并购重点在糖、酒、乳业及全球分销网络等

* 未来三年国际业务占比将由15%提升至25%

* 至2015年营收将可达1,500亿元人民币

作者 林琦/韩碧如

路透北京3月7日 - 中国最大规模食品集团之一的上海光明食品（集团）有限公司未来将继续推进国际化战略。公司高层周四表示，三年来公司已完成了四项国际并购，未来公司将在糖、酒、乳业及全球分销网络等方面进行并购，同时加强国际业务与中国市场的协同效应，继续提高国际业务贡献营收占比。

集团副总裁葛俊杰在参加全国两会间隙接受路透专访。他指出，公司计划未来三年国际业务占公司总体营收入比重由目前的15%左右提高至25%左右。

“我们的国际化还处于初级阶段,我们已制定计划，在2013年至2015年期间，国际化将是我们的战略重点之一。”他表示,未来三年光明食品集团的营收年复合增长率目标为12%，预计2015年公司营收可达到1,500亿元人民币左右。

未来光明收购目标包括糖、酒、乳业、欧洲品牌食品和休闲食品、领先的保健企业以及国际分销网络和专业采购体系，并购目标区域基本会在欧洲、澳大亚利及新西兰等，这与公司此前并购的国际品牌所在区域相一致，这样光明今后的海外产业可以相对集中，公司管理更为方便。

“近年来全球糖处于供大于求状态，这对光明国际化来说是个好时机，而且中国人均糖消费量还会逐步提高。”他说，公司会关注巴西，东南亚及澳大利亚区域的糖业资产并购机会。

他介绍称,光明国际化战略须符合几个原则:符合公司发展战略；能与中国总部产生巨大的协同效应；价格合理；风险可控以及优秀的管理团队.国际化战略不仅仅是公司去海外收购兼并或参股,还包括引进国际理念和商业模式,建立或加入全球采购和分销网络,增强品牌和研发能力,以及增添国际资本市场的融资手段.

作为公司国际化业务的负责人，他近阶段已与国际中介机构展开频繁接触。“春节后第一周（2月18日那周），我见了四家国际投行，第二周我见了六家国际投行，他们都在向我推荐项目。”

尽管光明集团旗下已有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司,但他透露,为配合将来的国际化战略,公司亦在考虑搭建海外资本市场平台，打通海外融资渠道。"海外上市工作,正在积极推进中."

光明食品集团近三年来已先后收购了新西兰乳业公司Synlait Milk Limited多数股权,澳大利亚玛纳森(Manassen)公司75%股权,英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权.其中维他麦收购案是中国食品行业最大宗的海外并购，当时维他麦的估值达12亿英镑。

在谈及中国食品安全问题时，他指出，不少普通消费者确实对国内食品安全缺乏信心。其实国内的食品安全已经不是企业层级的问题，而是一个社会系统性工程，涵盖整个产业链及相关政府部门的监管。

他说，光明集团已打造了一条从牛奶养殖，生产，配送等完整的牛奶产业链。公司现拥有5万多头奶牛，已能满足公司大多数的原奶需求。近期公司还涉足饲料业，更是从源头把控畜牧业的食品安全问题。

“让全世界认同光明食品是安全的，这是我们追求的目标。”他表示。（完)

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。