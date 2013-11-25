光明食品集团有意分拆海外资产上市

路透上海11月25日 -近几年在海外频频出手收购的中国光明食品集团，开始考虑如何“消化”的问题。公司近期正考虑选择合适时机分拆海外资产在海外市场上市，但目前尚无确切时间表。

光明食品集团新闻发言人潘建军对路透表示，海外资产在海外上市是公司的战略目标，近阶段公司将加快这一目标的实现速度。这些海外资产包括英国谷物类食品制造商维他麦(Weetabix)、澳大利亚玛纳森食品公司(Manassen)等。

“我们并购时就有这个（海外上市）打算...近期我们会加快这方面的速度。”他说。

他表示，海外上市的流程相对国内较为简单，关键是光明要把这些海外子公司的业绩搞好。今年来集团的海外子公司的业绩不错，例如维他麦今年来净利同比增长一倍左右，主要是其财务费用等成本有效下降及开拓北美市场等。

他补充说，海外资产海外上市是总体方向，具体上市地点还未最终确定，例如维他麦可能会考虑在香港或英国上市。

此前，光明集团旗下光明牛奶(600597.SS)收购新西兰牛奶公司新莱特（Synlait)(SML.NZ)后，今年7月在新西兰证交所上市，打响光明集团海外资产上市第一枪。业内人士指出，光明食品集团在斥资上百亿元人民币海外收购，集团资产负债率明显上升，公司需要寻求合适途径来消化这些海外资产，上市将是一条捷径。

光明食品集团副总裁葛俊杰在3月接受路透专访时曾表示，公司已在考虑搭建海外资本市场平台，打通海外融资渠道。

光明食品集团近三年来已先后收购了新莱特多数股权、玛纳森公司75%股权、英国维他麦60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权。其中维他麦收购案是中国食品行业最大宗的海外并购，当时维他麦的估值达12亿英镑。

光明集团是中国最大规模食品集团之一，旗下已有光明乳业、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。