广西柳城县发生17起快递包裹爆炸事件 已致七人死亡

路透北京10月1日 - 中国官方微博新华视点周三晚间报导，根据广西柳城县警方通报，9月30日在柳城县发生的17起包裹爆炸事件已致七人死亡，已排除暴恐案件的可能性，犯罪嫌疑人身份已确定。

报导援引广西柳州警方获悉，现已认定这是一起刑事案件，并已初步确定犯罪嫌疑人韦某某（男，33岁，柳城县大埔镇人）。目前，公安机关正在全力开展侦办工作。

从广西柳州警方了解到，柳城县爆炸案犯罪嫌疑人系雇佣他人以送递物件的方式实施犯罪。此外，从柳州邮政部门获悉，他们已对邮包加强安全检查，在10月3日前暂停派件。（完）