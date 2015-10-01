广西柳城县发生17起快递包裹爆炸事件 已致七人死亡

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月1日 - 中国官方微博新华视点周三晚间报导，根据广西柳城县警方通报，9月30日在柳城县发生的17起包裹爆炸事件已致七人死亡，已排除暴恐案件的可能性，犯罪嫌疑人身份已确定。
报导援引广西柳州警方获悉，现已认定这是一起刑事案件，并已初步确定犯罪嫌疑人韦某某（男，33岁，柳城县大埔镇人）。目前，公安机关正在全力开展侦办工作。
从广西柳州警方了解到，柳城县爆炸案犯罪嫌疑人系雇佣他人以送递物件的方式实施犯罪。此外，从柳州邮政部门获悉，他们已对邮包加强安全检查，在10月3日前暂停派件。（完）
发稿 沈燕; 审校 杨淑祯
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。