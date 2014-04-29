广西南宁限购松动 北部湾经济区居民获准在南宁购房--新华

路透北京4月29日 -在房地产市场放缓以及决策层强调“分城施策”之下，市场对部分城市放松房地产调控政策的预期日渐升温。新华网周二报导，广西省南宁市房管局发文称，广西北部湾经济区居民家庭获准在南宁市购房，这将是近期首例官方正式松绑限购政策。

报导援引南宁市房管局发文，根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》的有关规定，结合《广西北部湾经济区同城化发展推进方案》精神，从2014年4月25日起，广西北部湾经济区内的北海、防城港、钦州、玉林、崇左市户籍居民家庭可参照南宁市户籍居民家庭政策在南宁市购房。

路透未能立即联系到南宁市住房保障和房产管理局就此置评。

今年以来，中国房地产市场增长乏力，杭州、温州等多个二三线城市为高库存所困扰，各地时有降价楼盘出现，市场整体陷入观望状态。近来不时传出有关杭州、温州、无锡、天津等城市将松绑限购的消息，但均未获官方证实。

分析人士多认为南宁在主要城市中基本面良好，此次松绑也是出于区域经济发展的考虑。

中原地产研究中心总监刘渊在微博中指出，南宁存量只有9个月，销售也不错，截止4月27日，成交21,842套，同比增长11.4%。只是未来供应比较多，接下去有多家知名房企大盘入市。

从统计局70个大中城市新建住宅3月数据看，南宁的房价同比和环比涨幅分别在8.4%和0.3%，略高于全国平均水平的7.7%和0.2%。

在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，并引发拖累经济增长担忧。而各地区楼市差异也日益扩大。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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