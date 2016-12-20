广西证监局对国海证券债券等业务进行现场检查

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月20日 - 深陷假印章风波的中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周二公告称，公司12月15日收到通知，广西证监局决定对其债券等相关业务进行现场检查；检查组已于当日进场开展工作。
国海证券称，将积极配合广西证监局的现场检查工作并按规履行信息披露义务。
因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。
其昨日又公告称，公司目前正在积极与事涉金融机构沟通核实情况，并对有关管理制度进行自查。相关事件核查清楚后，依法应由公司承担的责任，绝不推诿。
国海事件在债市引发轩然大波，一直处于灰色地带的代持业务风险集中爆发，短期内引发了市场在交易层面的信任危机，尤其是银行为规避踩雷风险，对非银机构融出资金更为谨慎，导致上周部分非银机构流动性一度濒于枯竭。
中国银行间债市周一现券走势羸弱不堪，主要利率债收益率再攀升近10个基点，10年期国债期货主力合约继续大跌逾1%。交易人士表示，中央经济工作会议释放货币政策稳健偏紧信号，市场悲观情绪再度发酵，而国海证券代持风险事件等更令交投雪上加霜。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 毕晓雯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。