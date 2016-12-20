广西证监局对国海证券债券等业务进行现场检查

路透上海12月20日 - 深陷假印章风波的中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周二公告称，公司12月15日收到通知，广西证监局决定对其债券等相关业务进行现场检查；检查组已于当日进场开展工作。

国海证券称，将积极配合广西证监局的现场检查工作并按规履行信息披露义务。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。

其昨日又公告称，公司目前正在积极与事涉金融机构沟通核实情况，并对有关管理制度进行自查。相关事件核查清楚后，依法应由公司承担的责任，绝不推诿。

国海事件在债市引发轩然大波，一直处于灰色地带的代持业务风险集中爆发，短期内引发了市场在交易层面的信任危机，尤其是银行为规避踩雷风险，对非银机构融出资金更为谨慎，导致上周部分非银机构流动性一度濒于枯竭。

中国银行间债市周一现券走势羸弱不堪，主要利率债收益率再攀升近10个基点，10年期国债期货主力合约继续大跌逾1%。交易人士表示，中央经济工作会议释放货币政策稳健偏紧信号，市场悲观情绪再度发酵，而国海证券代持风险事件等更令交投雪上加霜。（完）

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