中国广西贯彻国务院精神 采取措施维稳全区国有控股上市公司

路透北京7月13日 - 中国广西省国资委近日表示，将结合国务院国资委通知精神，及时拟定维护全区国有控股上市公司健康稳定发展方案意见，实时跟踪掌握所控股上市公司具体信息情况，努力保持全区国有控股上市公司健康稳定发展，并将方案意见通知紧急发送有关企业和有关市国资委。

最近国内一些省市国资委亦发布了支持国家救市的相关政策。值得注意的是，广西国资委新闻稿中多次提及“贯彻国务院精神”，国内媒体由此解读，这是官方新闻稿首次明确近期A股救市行动由国务院层面在领导，而非各部委独自行动。

刊登在国资委网站新闻稿显示，方案包括自治区国资委暂停审批全区国有控股股东减持所控股上市公司股票事项、要求上市公司国有控股股东承诺半年内不减持所控股上市公司股票、支持国有控股股东增持所控股上市公司股票、支持国有控股上市公司进行资产重组、增资扩股等。

新闻稿并称，近期境内股市异常波动，广西省国资委紧急部署有关工作，采取有力措施切实维护股票市场稳定，并将有关方案和建议及时报告自治区人民政府，请求自治区人民政府关注支持维护股票市场稳定工作。

新闻稿强调上市公司国有控股股东要主动承担社会责任，维护所控股上市公司价值、品牌和良好形象；做强做优上市公司主业，持之以恒推进上市公司提高运营质量和管理水平，提高包括国有资本在内的各类投资者回报水平。

国资委此前表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。

中国证监会称国有控股上市公司的控股股东及董监高通过二级市场增持本公司股票，无需事前报请国资委批准。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

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