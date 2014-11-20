广汽集团未来日系、德系及自主品牌三足鼎立 打造电商平台

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透上海11月20日 - 中国广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周四公告称，公司在广州车展之际，在周四发布其“3+e”发展战略，自主品牌、日系和欧美系三大板块将三足鼎立，计划打造一个电商平台。
根据其战略规划，广汽自主品牌到2020年将达到产能100万台目标，全面推动自主品牌、核心零部件、新能源汽车领域的创新；在日系合资厂方面，到2020年，广汽本田和广汽丰田两大合资公司均将努力打造产销100万台的目标。
广汽集团与本田(7267.T)、丰田(7203.T)和三菱汽车(7211.T)都分别有合资公司。
在欧美车厂合作领域，将深化与菲亚特-克莱斯勒集团(FCHA.MI)(FCAU.N)的合作关系，丰富产品线以提升车型体系竞争力。未来计划国产克莱斯勒品牌产品，与国产菲亚特产品组成轿车阵容，并成立独立的合资销售公司，负责Jeep、菲亚特及克莱斯勒品牌所有国产车型和进口车型的销售管理、市场营销、产品规划和售后服务等职能。
公司预计到2016年年底广汽菲亚特将有三款Jeep品牌的新产品陆续投产，2018年Jeep 品牌在中国将覆盖从紧凑型运动多功能车（SUV） 到全尺寸豪华SUV的全线产品。
在电商平台方面，广汽计划打造一个全新的、开放的电商平台，该平台将以用户体验为中心，囊括整车销售、售后服务、汽车金融保险、二手车置换、租赁、物流等汽车相关业务，并惠及研发领域和生产制造，向整车厂、经销商和服务商全面开放，满足消费者选车、购车、用车、养车、换车等相关需求。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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