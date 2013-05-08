广州取消城乡户口划分 统一为“居民户口”--官媒

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京5月8日 - 中国实施多年的城乡二元户籍制度一直备受诟病。处于改革开放前沿的广州市日前宣布取消城乡户口划分，统一为“居民户口”
人民日报周三报导称，广州市公安局日前宣布在全市范围内开展更换统一的广州居民户口簿工作，这一工作将取消农业户口和非农业户口划分，统一登记为“广州市居民户口”。
报道称，新更换的户口簿首页户别项目中的内容，由原来的“非农业家庭户口”或“农业家庭户口”统一登记为“居民户口家庭户”；“非农业集体户口”登记为“居民户口集体户”。
早在2009年，广州市就出台了《加快形成城乡经济社会发展一体化新格局的实施意见》。根据意见，广州将逐步取消农业户口和非农业户口划分，实行城乡统一的户口登记制度，公民户口将统一登记为“居民户口”。
中国城乡二元户籍制度已经有超过半个世纪的历史，隐藏在其背后的就业、医疗和养老待遇的不均等，不仅是限制人口自由流动的最大成本制约，亦是导致城乡差距不断扩大的主要因素。
目前中国正步入改革深水区，取消户籍制度被市场视为改革关键突破口之一。而本周一召开的国务院常务工作会议研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，涵盖九个重要领域，其中之一就是要“出台居住证管理办法，分类推进户籍制度改革，完善相关公共服务及社会保障制度。保护农民合法权益。”(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。