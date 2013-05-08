广州取消城乡户口划分 统一为“居民户口”--官媒

路透北京5月8日 - 中国实施多年的城乡二元户籍制度一直备受诟病。处于改革开放前沿的广州市日前宣布取消城乡户口划分，统一为“居民户口”

人民日报周三报导称，广州市公安局日前宣布在全市范围内开展更换统一的广州居民户口簿工作，这一工作将取消农业户口和非农业户口划分，统一登记为“广州市居民户口”。

报道称，新更换的户口簿首页户别项目中的内容，由原来的“非农业家庭户口”或“农业家庭户口”统一登记为“居民户口家庭户”；“非农业集体户口”登记为“居民户口集体户”。

早在2009年，广州市就出台了《加快形成城乡经济社会发展一体化新格局的实施意见》。根据意见，广州将逐步取消农业户口和非农业户口划分，实行城乡统一的户口登记制度，公民户口将统一登记为“居民户口”。

中国城乡二元户籍制度已经有超过半个世纪的历史，隐藏在其背后的就业、医疗和养老待遇的不均等，不仅是限制人口自由流动的最大成本制约，亦是导致城乡差距不断扩大的主要因素。

目前中国正步入改革深水区，取消户籍制度被市场视为改革关键突破口之一。而本周一召开的国务院常务工作会议研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，涵盖九个重要领域，其中之一就是要“出台居住证管理办法，分类推进户籍制度改革，完善相关公共服务及社会保障制度。保护农民合法权益。”(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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