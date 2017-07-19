广州加快发展住房租赁 合条件承租人子女就学实行租购同权

路透北京7月19日 - 中国广州市政府最近发布加快住房租赁市场工作的方案，将加快构建租购并举的住房体系，赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。

广州市政府官网本周稍早发布通知表示，到2020年，将形成政府、企业和个人互相补充、协同发展的租赁住房供应体系，促进大、中、小住房租赁企业蓬勃发展；多层面支持住房租赁消费需求，实现租者幸福居住。

方案指出，具有本市户籍的适龄儿童少年、人才绿卡持有人子女等政策性照顾借读生、符合市及所在区积分入学安排学位条件的来穗人员随迁子女，其监护人在本市无自有产权住房，以监护人租赁房屋所在地作为唯一居住地且房屋租赁合同经登记备案的，由居住地所在区教育行政主管部门安排到义务教育阶段学校（含政府补贴的民办学校学位）就读。

对于“租购同权”，有人士担心会导致租房成本上升，也有人指出享受租购同权有着严格的前提条件，满足人群并不大。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，保障租购同权，对于外来人口来说，租房可以就近入学的条件变得成熟，当然有一个前提条件，即符合广州积分入学安排学位的条件。

该方案还包括，加大住房公积金对租赁住房的支持力度。职工提供房屋租赁备案证明和发票申请提取住房公积金，月提取最高限额由原来的不超过上年度本市职工月平均工资2倍的30%，提高至不超过上年度本市职工月平均工资2倍的40%。

落实营改增关于住房租赁的有关政策，对个人出租住房的，由按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税；对个人出租住房月收入不超过3万元人民币的，2017年底之前可按规定享受免征增值税政策。

在增加供应方面，增加租赁住房用地有效供应，将租赁住房用地供应纳入年度土地供应计划。以招标、拍卖、挂牌方式出让商品住房用地的，土地溢价率超过一定比例后，由竞价转为竞自持租赁住房面积。

允许将商业用房等按规定改造成租赁住房。经规划行政主管部门批准改建后的住房，其土地使用年限不变，调整后用水、用电、用气价格按照居民标准执行。

此前上海等一线城市也已出台措施发展住房租赁市场。上海近期推出“只租不售”的住宅用地及最新公布的上海房地产十三五规划，租售并举的政策意图明朗化。（完）

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