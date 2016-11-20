广州要求竞买土地须用自有资金 贷款拿地将取消中标资格

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月20日 - 中国广东省广州市住建委等部门日前下发通知称，为保持房地产市场平稳健康发展，在该市范围内竞买商品住宅用地从事房地产开发必须使用自有资金。
“竞买申请人在参加竞买前，应清楚地知悉商品住宅用地竞买资金（即地价款，含竞买保证金）不得使用银行贷款、债券融资、信托资金、资管计划配资、保险资金，否则将导致竞买失败及竞买保证金损失。”广州住建委网站刊登通知全文称。
通知并称，若经金融监管机构认定有竞买资金来源于上述范围内，将视为违反竞买承诺，将取消竞得（中标）资格，已缴纳的竞买保证金亦不予退还；同时，还禁止中标人在三年内参加广州市国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让活动。
通知要求，申请商品住宅用地的企业或个人应在中标后五个工作日内提交相关竞买资金来源核查资料。
路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅自上月的11.2%升至12.3%；环比涨幅则从上月的2.1%缩窄至1.1%。统计局数据并显示，10月广州新建商品住宅价格环比上升1.3%，同比上涨23.8%。
为抑制中国过快上涨的房价，广州和深圳10月初出台降温房价的调控举措，除严格执行限购限贷政策外，进一步完善差别化住房信贷政策，均要求二套房首付比例不低于七成。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。