广州要求竞买土地须用自有资金 贷款拿地将取消中标资格

路透北京11月20日 - 中国广东省广州市住建委等部门日前下发通知称，为保持房地产市场平稳健康发展，在该市范围内竞买商品住宅用地从事房地产开发必须使用自有资金。

“竞买申请人在参加竞买前，应清楚地知悉商品住宅用地竞买资金（即地价款，含竞买保证金）不得使用银行贷款、债券融资、信托资金、资管计划配资、保险资金，否则将导致竞买失败及竞买保证金损失。”广州住建委网站刊登通知全文称。

通知并称，若经金融监管机构认定有竞买资金来源于上述范围内，将视为违反竞买承诺，将取消竞得（中标）资格，已缴纳的竞买保证金亦不予退还；同时，还禁止中标人在三年内参加广州市国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让活动。

通知要求，申请商品住宅用地的企业或个人应在中标后五个工作日内提交相关竞买资金来源核查资料。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅自上月的11.2%升至12.3%；环比涨幅则从上月的2.1%缩窄至1.1%。统计局数据并显示，10月广州新建商品住宅价格环比上升1.3%，同比上涨23.8%。

为抑制中国过快上涨的房价，广州和深圳10月初出台降温房价的调控举措，除严格执行限购限贷政策外，进一步完善差别化住房信贷政策，均要求二套房首付比例不低于七成。（完）

欲览详情，请点击链接 here