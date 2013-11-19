广州出台楼市调控新政 收紧限购

路透北京11月19日 -在房价上涨压力之下，中国广州市周一晚公布房地产调控新政，进一步收紧限购政策，并力争今年住宅用地供应量较前五年均值增两成以上。至此，一线城市已全部出台加大楼市调控力度的措。

广州市国土资源和房屋管理局网站发布的关于进一步做好房地产市场调控工作的意见包括六项内容（穗六条），包括提出加快中低价位商品住房供应、控制高端商品住房供应、进一步提高第二套住房贷款的首付比例等。

在此之前，北京、深圳和上海已分别收紧对房地产市场的调控，三个城市均提高二套房贷款首付比例至七成以上，表示将增加土地供应，此外北京还提出增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，上海则调高非本市户籍购房缴纳税收或社保年限要求。

今年以来中国房地产市场呈现各地区分化明显的特点，北上广深四大一线城市涨势始终居前。从刚公布的统计局数据看，10月一线城市房价同比涨幅均超16%，其中广州涨幅最高，达20.5%。

具体来看，在抑制不合理住房需求方面，穗六条将非广州市户籍居民家庭提供缴纳个人所得税/社会保险缴纳证明的年限从之前的一年调整为三年。并从严查处各类住房骗购行为。对提供虚假购房资料骗购住房的，不予办理房地产登记。

增加住宅用地供应方面，除增加今年供地外，还要确保2014年住宅用地计划供应量不低于2013年计划供应量。

新政还表示引导开发企业理性定价。根据2013年本市房价控制目标，继续对新建商品住房预售价格实行价格指导，对不接受政府价格指导的项目，暂不核发预售许可证。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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