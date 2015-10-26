广州市提高公积金最高贷款额度 推进异地贷款业务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 中国广州市自周一起提高住房公积金个人住房贷款最高额度，并推进异地贷款业务，个人住房公积金贷款最高额度提高10万元人民币，至60万元。
广州住房公积金管理中心网站刊登的通知并称，周一还将实施《广州市住房公积金贴息贷款实施办法》，符合公积金贷款条件和受托银行商业性个人住房贷款条件的缴存职工可申请住房公积金贴息贷款。
根据该通知，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的，最高额度由现行的80万元调整至100万元。
在外地缴存住房公积金的广州市户籍职工，符合广州市购房条件的，可向广州住房公积金管理中心申请贷款。
今年以来各地公积金政策放松力度不断加强，住建部等部委稍早共同发布通知称，今年8月末公积金资金运用率低于85%的城市，要综合考虑当地房价水平、贷款需求和借款人还款能力，提高住房公积金个人住房贷款实际额度。该通知自2015年10月8日起执行。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。