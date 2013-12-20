广州房价数据“打架” 统计方式不同致升降难辨--新华

路透北京12月20日 -准确的数据统计在平稳房地产市场预期上发挥重要作用。新华网最新援引国家统计局和地方政府的房价数据报导，即使是同一城市同一时期的房价统计，因为统计方式的不同，可能呈现天壤之别。

新华网周四晚间报道称，国家统计局周三公布的70个大中城市房价数据中，11月广州新建商品住宅价格指数同比和环比涨幅分别为20.9%和0.8%；但同日公布的广州市国土房管局数据却显示房价在下降，11月全市网上签约均价同比和环比分别降7.1%和10.6%。

报导援引暨南大学管理学院教授胡刚称，广州的统计方法是算术平均法，将总成交房价除以总成交面积，算出单位房价；而国家统计局则是指数计算法，追踪同一物业不同时期的价格变化进行加权计算得出房价数据。

报导表示，今年10月开始，广州市将位于远郊的从化和增城两个县级市纳入广州市的房价统计，目前，这两个县级市的平均房价每平方米不足万元，而广州市核心区的平均房价每平方米4-5万元，将两地纳入房价统计能使广州房价转瞬从“大涨”变为“大降”。

在房价上涨压力之下，广州11月进一步收紧限购政策，提出加快中低价位商品住房供应、控制高端商品住房供应、进一步提高第二套住房贷款的首付比例等。

报导援引专家建议，地方政府发布房价数据，应该根据城市的区域、房屋的类型等分别发布数据，让公众真实感受到房地产市场的变化，使房价数据更具参考价值，避免因为数据矛盾引发市场误判。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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