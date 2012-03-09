广州禁境外人士购商用物业--经纪商

路透香港3月9日电（记者 Alex Frew McMillan）---地产经纪商称，广州禁止包括港澳人士在内的境外人士在广州购买商用物业，这意味着中国楼市限购措施并不仅限於住宅地产。

地产代理企业--中原地产华南区总裁赖国强告诉路透，政府已停止批准境外人士在广州购买商用物业。

他认为，这种影响应该是心理上的，会降低人们对价格的预期，但买方需求不受此影响。

赖国强称，广州市政府并未就此政策专门发文，但已开始严格执行多年来有名无实的此项政策。此项限制适用於境外个人和企业。

美联物业的刘志忠告诉《南华早报》，去年广州就禁止境外人士投资住宅和写字楼，现在又禁止投资商用物业。

去年中国有46个一线和二线城市发布了住宅限购措施，这促使一些开发商和投资者把目光转向监管较松的商用物业。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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