广州深圳降温房价 二套房首付比例不低于七成

路透北京10月5日 - 为抑制中国过快上涨的房价，位列一线城市的广州深圳亦在周二出台降温房价的调控举措，除严格执行限购限贷政策外，进一步完善差别化住房信贷政策，均要求二套房首付比例不低于七成。

根据深圳市规定，对购房人家庭名下在本市无房且无商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，继续执行贷款首付款比例最低30%的政策；购房人家庭名下在本市无房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，贷款首付款比例不低于50%；购房人家庭名下在本市拥有一套住房的，贷款首付款比例不低于70%。

广州市则规定，严格执行现有差别化住房信贷政策，即对贷款购买首套自住住房的家庭和对拥有一套住房并已结清相应购房贷款、为改善居住条件再次申请贷款购买普通自住房，执行最低首付款比例30%的规定；对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例不得低于70%，继续暂停发放家庭购买第三套及以上住房贷款。

严格执行既有的住房限购政策，即本市户籍居民家庭限购二套住房（含新建商品住房和二手住房，下同）；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前五年内在本市连续缴纳三年以上个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明的，限购一套住房，非本市户籍居民家庭不得通过补缴个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明购买住房。

两地均明确提出严肃查处房地产市场违法违规行为，防控房地产市场金融风险，加强房地产金融秩序整顿和监管，重点打击零首付、首付贷、众筹买房等市场违法违规行为，严禁中介机构从事自我融资、自我担保、设立资金池等场外配资金融业务，继续开展房地产领域非法集资排查。

数据显示，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。其中8月份新建商品住宅价格指数深圳同比涨幅达37.3%，环比涨幅2.1%;广州同比涨幅21.2%，环比上涨2.4%。

针对近一段时间部分热点城市楼市持续高热，国庆节前以及国庆期间，已有北京、天津、合肥、郑州、杭州、武汉等九个城市陆续出台了房地产市场调控政策，或是出台了购房风险提示。

**深圳再出八条调控举措**

深圳市周二出台的关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干措施，提出楼市调控八项措施，以期在今年3月出台调控政策的基础上，进一步稳定房地产市场。

这些政策包括：加大住房用地供应力度，有效增加住房供给。加快落实“十三五”期间800公顷商品住房、人才住房和保障性住房用地供应目标，尽快完成今年137公顷各类住房供地任务。

同时优化土地出让模式，加强土地购置资金监管。“招拍挂”出让商品住房用地，土地溢价率超过一定比例的，由竞价转为竞配人才住房或保障性住房面积，或提高开发企业自持住房比例用于租赁经营。

调整住房户型结构，增加普通住房供应。新增商品住房项目，套内建筑面积在90平方米以下的普通住房的建筑面积和套数占比不低于商品住房项目总建筑面积和总套数的70%。

完善住房限购政策，抑制投资投机需求。本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）继续执行限购二套住房的政策；本市户籍成年单身人士（含离异）在本市限购一套住房。

能提供自购房之日起计算的前五年及以上在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，限购一套住房；对境外机构和个人购房，严格按照有关政策执行。购房时间的认定，以在本市房地产主管部门信息系统网签购房合同的时间为准。

**广州要求严格执行限购限贷政策**

根据广州市政府出台的进一步促进广州房地产市场平稳健康发展的意见，要求严格执行限购限贷政策，加强房地产开发企业和中介机构监管，严肃查处房地产市场违法违规行为，对不接受政府价格指导的项目，暂不核发预售许可证或不予办理交易网签备案。

意见提出加大住宅用地供应力度，调整土地供应结构，根据市场需求，加大住宅供地比例，合理确定租赁住房建设规模，并在年度住房建设计划和住房用地供应计划中予以安排。土地公开出让时，采取竞配建、竞自持等多种方式有效控制地价快速上涨。

强房地产开发企业和中介机构监管，加强商品房价格监管，引导开发企业理性定价，继续对新建商品住房预售价格、现房销售价格实行价格指导，对不接受政府价格指导的项目，暂不核发预售许可证或不予办理交易网签备案。

对取得预售许可或现房销售的房地产开发项目，要在10天内一次性公开全部房源并进行销售，继续严格执行商品房销售明码标价、一房一价规定，严格按照备案价格对外销售。（完）

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