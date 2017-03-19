（重发）广州、石家庄等市升级限购限贷措施 提高首付款比例

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路透北京3月18日 - 近期中国又一批城市升级限购限贷措施，遏制房价过快上涨势头。广州、石家庄、长沙和郑州近日接连出台升级版房地产限购限贷措施，不同程度地提高购买普通商品房最低首付款比例，收紧购房资格，暂停发放第三套及以上住房的商业贷款，并禁止对购房首付款发放贷款或变相发放贷款。

刊登在广州市住建委网站的通知称，广州户籍居民家庭继续执行限购2套住房，含新建商品住房和二手住房的政策；该市户籍年满18周岁的单身或离异人士只能在该市购买1套住房。购房之日前五年在广州市连续缴纳个人所得税或社会保险的非广州市户籍居民家庭，限购1套住房，对政策执行时点实行新老划断。

“本市户籍居民家庭，增加本市户籍成年单身人士在本市只能购买1套住房的要求。“成年单身人士”是指年满18周岁的单身或离异人士。”广州市政府通知称，对非该市户籍居民家庭，政策调整为“购房之日前5年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险”，限购1套住房。

广州市并要求，针对购房者不同的情况，相应提高最低首付款比例。商业银行、小额贷款机构、互联网金融机构、信托投资公司等各类金融业务经营者，不得对购房首付款发放贷款或变相发放贷款。房地产中介机构不得提供融资或者协助购房人办理各种形式的贷款、融资用于购房首付款。

长沙市周六也宣布实行区域性住房限购政策，暂停对在限购区域内已拥有1套及以上住房的非本市户籍家庭出售新建商品住房，非长沙市户籍家庭限购1套新房，暂停发放第三套及以上住房的贷款，购买首套商品住房首付比例不低于30%。

石家庄市周五晚宣布的升级居民限购限贷政策，除出台提高住房公积金贷款首付比例等措施外，对在市区范围内已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂不得在本市购买住房，购房时间以交易合同网签备案时间为准，非本市户籍居民家庭不得通过补缴个人所得税或社会保险购买住房。

郑州市周五晚也宣布，凡属补缴且补缴日期在2017年3月17日之后的社会保险证明、个人所得税完税凭证不再作为购房的有效凭证。

北京新一轮楼市调控的靴子也已于周五落地，实施“认房又认贷”升级限贷措施，并调高二套房首付比例，暂停发放25年以上个人房贷。

中国国家统计局周六公布数据显示，今年2月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.8%，涨幅较上月的12.2%进一步收窄，为连续17个月上涨，但已连三月回落。从环比看，2月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续22个月上涨，涨幅在连四月缩窄后再度略有扩大。（完）

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