广汽集团与Uber中国订战略合作框架协议 拓汽车后市场业务

2016年中国房地产开发投资同比增6.9% 新开工面积增8.1%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。
路透香港12月22日 - 中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)周二称，与美国Uber（优步）的中国子公司签署战略合作框架协议，以拓展汽车后市场业务。
广汽集团在香港联交所一份声明中称，与中国优步将在股权投资、汽车销售、维持保养、二手车、汽车信贷、保险及租赁等领域展开全方位深度合作。
广汽并称，将向中国优步提供优惠待遇，中国优步将优先选择或推荐广汽的产品和服务。此外，中国优步利用其全球化资源、大数据技术以及品牌优势协助广汽拓展国内外市场。双方还在包括混合动力、纯电动汽车在内的节能与新能源汽车的推广、应用方面展开合作。
优步于2014年2月开始在中国市场营运，目前已进入22城市，在未来一年内城市数量预计将达到100个。
广汽H股今天收市持平于6.89港元，A股则升0.27%，报22.27元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。