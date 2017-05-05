广州农商银行拟下周为高至10亿美元IPO展开预先推介--IFR

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透香港5月5日 - 据汤森路透旗下IFR周五报导，广州农村商业银行股份有限公司计划下周为其高至10亿美元的香港IPO（首次公开发售）展开预先推介。
报导引述接近交易的消息人士指出，广州农商行的IPO已经获得联交所批准，预计于5月15日开始接受投资者认购。
就上述消息，广州农商行未有即时回应路透的查询。
据英国《银行家》公布的2016年度全球银行1,000强的排名，按一级资本计算，广州农商行位居全球商业银行第203位、中国商业银行第30位及中国农村商业银行第4位。
据载于联交所的初版招股文件显示，截至去年9月末，广州农商行的各项存款在广州市所有商业银行中位列第三位，市场占有率为10.2%；不良贷款率为1.79%，低于全国农村商业银行2.74%的平均值，核心一级资本充足率10.11%。
该行于去年1-9月的净利息收入为77.23亿元人民币，净利润34.8亿元，净利息收益率1.93%；2015年度净利息收入115.96亿元，净利润50亿元，净利息收益率2.5%。
中金香港证券、招商证券、建银国际以及农银国际担任广州农商行的联席保荐人。
此前在香港上市的中国农商行包括重庆农村商业银行(3618.HK)以及九台农商银行(6122.HK)。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
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